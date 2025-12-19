Ragusa, guida ubriaco e causa un incidente. Patente ritirata

Ragusa – A Ragusa i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno deferito per guida in stato di ebrezza un ventenne che, coinvolto con la sua vettura in un incidente stradale con feriti, a seguito dell’intervento e contestuale accertamento etilometrico, è stato trovato positivo, con un tasso di alcool nel sangue notevolmente superiore a quello consentito. Per lui è scattato, come previsto dal Codice della strada, il ritiro della patente. Il documento di guida è stato trasmesso alla Prefettura per il procedimento di sospensione.

