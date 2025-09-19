Ragusa, ha un debito con il suo avvocato. Quest’ultimo gli chiede i soldi e il cliente lo picchia

Ragusa – Ragusano di 51 anni condannato in appello per il reato di lesioni. Ha picchiato il proprio avvocato che chiedeva di essere pagato per il lavoro svolto. In udienza è emerso che nel febbraio del 2023 l’avvocato, è entrato da un tabaccaio incontrando il proprio cliente che gli doveva dei soldi. Dalla discussione che ne è insorta, l’imputato avrebbe messo le mani addosso all’avvocato provocandogli una serie di escoriazioni e traumi in alcune parti del corpo. Dopo la denuncia e il conseguente processo di primo grado celebrato dinanzi al giudice di pace, l’imputato è stato condannato a una multa di 600 euro oltre al risarcimento delle parti civili che nel frattempo si erano costituite: da un lato la stessa vittima e dall’altro l’Ordine degli avvocati.

L’appello è stato adito ovviamente dallo stesso imputato.

