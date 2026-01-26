Ragusa, ho fatto una cuccia per Sebastian, ma quel cane ama la libertà

Ragusa – Salve Ragusanews,

vorrei dire che il cane Sebastian ha una cuccia e tante persone che hanno provato ad aprire il cancello per farlo entrare ma lui ama solo la siepe dove dorme nonostante il maltempo.

La cuccia non è nella rotatoria, ma l’ho posizionata in un posto dove il cane viene a mangiare. Ho trovato la coperta dentro arruffata, non so se è lui che viene a ripararsi o qualche altro animale, ma Sebastian non si fa avvicinare. Viene a mangiare e poi torna alla sua libertà.

Carmela

