Ragusa, il cardinale Robert Sarah ha celebrato messa a San Giorgio

"Dio esiste?"
di Redazione
Ragusa – Nel giorno della festa liturgica di San Matteo Apostolo ed Evangelista, la Chiesa Madre di San Giorgio a Ragusa ha vissuto un momento di altissimo valore spirituale con la celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eminenza Rev. il Sign. Cardinale Robert Sarah.
La celebrazione ha rappresentato uno degli appuntamenti della giornata ragusana del cardinale, arrivato in Sicilia orientale per una serie di incontri legati alla presentazione del suo libro Dio esiste?, pubblicato dalle Edizioni Cantagalli.
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