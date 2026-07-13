Ragusa, il Colonnello Gianbattista Vismara è il nuovo comandante delle Fiamme Gialle

Dopo 4 anni lascia il comando il Colonnello Walter Mela.
di Redazione
Ragusa – Giovedì 16 luglio 2026, alle ore 10.00, presso la sede del Comando Provinciale di Ragusa, sita in Piazza Libertà n. 6, si terrà la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale tra il Colonnello Walter Mela (cedente) e il Colonnello Gianbattista Vismara (subentrante), alla presenza del Comandante Regionale Sicilia, Generale di Divisione Stefano Lombardi.
Il Colonnello Mela è stato a Ragusa quattro anni.
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