Ragusa, il Comune stanzia 60 mila euro il recupero di singoli immobili del centro storico fino a un ammontare di 900 mila euro

Contro la desertificazione del centro.
di Redazione
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Ragusa – Il Comune di Ragusa ha stanziato 900.000 euro per recuperare il patrimonio abitativo, favorire il ritorno dei residenti e rendere nuovamente abitabili immobili oggi inutilizzati nel centro storico di Ragusa.
“Il bando, che fa seguito alla redazione dello Studio di dettaglio e del Masterplan Ancsa e si affianca alla stesura in corso del Piano particolareggiato, si inserisce in una strategia di rinascita prevedendo contributi a fondo perduto fino a 60 mila euro per ogni immobile, entro il limite massimo del 30% dell’investimento ammissibile. È previsto un meccanismo per ottenere un anticipo pari al 30% del contributo”, spiega il sindaco di Ragusa Peppe Cassì..
“La misura riguarda il patrimonio residenziale compreso nel perimetro della legge regionale 61/1981 ed è rivolto a proprietari degli immobili oppure a chi dispone di un preliminare di acquisto e si impegna a perfezionare l’acquisto nei tempi previsti.
L’immobile deve avere destinazione esclusivamente residenziale e il beneficiario deve trasferirvi la propria residenza, oppure richiederla, impegnandosi a mantenerla per almeno 5 anni . Giovani e famiglie avranno più punti in graduatoria.
Il recupero può riguardare spazi esterni ed interni, con demolizione e ricostruzione e accorpamento di diverse unità abitative.
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2026, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected]”.
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