Ragusa, il Comune stanzia 60 mila euro il recupero di singoli immobili del centro storico fino a un ammontare di 900 mila euro

Ragusa – Il Comune di Ragusa ha stanziato 900.000 euro per recuperare il patrimonio abitativo, favorire il ritorno dei residenti e rendere nuovamente abitabili immobili oggi inutilizzati nel centro storico di Ragusa.

“Il bando, che fa seguito alla redazione dello Studio di dettaglio e del Masterplan Ancsa e si affianca alla stesura in corso del Piano particolareggiato, si inserisce in una strategia di rinascita prevedendo contributi a fondo perduto fino a 60 mila euro per ogni immobile, entro il limite massimo del 30% dell’investimento ammissibile. È previsto un meccanismo per ottenere un anticipo pari al 30% del contributo”, spiega il sindaco di Ragusa Peppe Cassì..