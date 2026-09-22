Condividi "Ragusa, il ladro di rame è un 22enne catanese" sui social

Ragusa – La Polizia di Stato di Ragusa ha sventato il furto di rame nella zona periferica del capoluogo, arrestando un 22enne catanese.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione che indicava un furto in corso ai danni di una ditta locale. Il tempestivo intervento dei poliziotti della Squadra Mobile e delle Volanti ha interrotto l’azione criminale.

Alla vista dei poliziotti tentava una rocambolesca fuga attraverso i campi limitrofi, abbandonando 4 bobine di rame appena asportate. Inseguito e prontamente bloccato dai poliziotti, il 22enne è stato tratto in arresto.

Espletate le formalità di rito, il fermato è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono attualmente in corso ulteriori approfondimenti investigativi per individuare ed assicurare alla giustizia eventuali altri complici.

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