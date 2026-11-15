Ragusa, il nuovo parroco è fra’ Paolo Messina, succede al compianto fra’ Giuseppe Pecorella

Ragusa – Si è svolta ieri sera presso la parrocchia Sacra Famiglia di Ragusa la solenne celebrazione eucaristica per l’insediamento ufficiale del nuovo sacerdote, fra’ Paolo Messina (foto Salvo Bracchitta).

​Un passaggio di consegne particolarmente sentito, arrivato in seguito alla scomparsa dell’amato fra’ Giuseppe Pecorella. Proprio la figura di quest’ultimo ha rappresentato il filo conduttore dell’intera funzione: il suo operato, la sua umanità e il segno profondo lasciato tra i fedeli sono stati richiamati a più riprese durante la Santa Messa, trasformando il rito in un tributo corale di gratitudine e affetto.

​A farsi portavoce del sentimento condiviso dall’ordine religioso e dai parrocchiani è stato il ministro provinciale, fra’ Salvatore Zagone, presente alla celebrazione per accompagnare ufficialmente l’inizio del nuovo corso pastorale. Nel corso del suo intervento, Zagone ha voluto rivolgere un pensiero carico di commozione e speranza all’assemblea, sottolineando il legame spirituale che resta intatto nonostante l’assenza fisica: «Fra’ Giuseppe ci guarda dal cielo», ha affermato, suscitando profonda commozione tra i banchi.

​I riti introduttivi e l’apertura della liturgia sono stati affidati a fra’ Luca Bonomo, che ha guidato i momenti iniziali della funzione preparando l’assemblea all’ingresso e all’insediamento di fra’ Paolo Messina.

​Con la celebrazione di ieri sera si apre dunque una nuova pagina per la parrocchia della Sacra Famiglia, chiamata a proseguire il proprio cammino di fede e servizio al quartiere sotto la guida di fra’ Paolo Messina, nel solco dell’eredità umana e spirituale tracciata da fra’ Giuseppe Pecorella.

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