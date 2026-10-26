Ragusa, il nuovo Teatro Concordia è già della “Discordia”: residenti indignati per il degrado in via Ecce Homo

Ragusa – Dove dovrebbe nascere il nuovo Teatro Concordia, per il momento sembra prevalere la discordia. È quella che si respira tra i residenti di via Ecce Homo, nel cuore del centro storico di Ragusa, a causa delle condizioni di evidente abbandono in cui versa l’area esterna del cantiere dell’ex Cinema Marino.

I lavori risultano fermi, ma a suscitare il malcontento degli abitanti è soprattutto lo stato del lungo tratto di marciapiede transennato, ormai invaso da erbacce, vegetazione spontanea e rifiuti di ogni genere.

A rendere ancora più paradossale la situazione è il prospetto principale dell’edificio, recentemente restaurato, che si ritrova già nuovamente circondato dalle erbacce, cresciute alla base della facciata e persino lungo gli elementi del balcone monumentale. Un contrasto evidente tra l’importante intervento di recupero architettonico e la scarsa cura degli spazi circostanti.

La situazione assume particolare rilievo considerando che il tratto di strada interessato si trova proprio di fronte a una scuola ed è frequentemente attraversato dai turisti che visitano il centro storico, ammirandone gli edifici e le testimonianze architettoniche.

Eppure, il fermo dei lavori non dovrebbe comportare anche la sospensione della manutenzione ordinaria. Il Comune di Ragusa, direttamente o attraverso i soggetti responsabili del cantiere, dovrebbe assicurarsi che vengano garantite condizioni decorose anche nelle aree temporaneamente interdette al passaggio.

Resta quindi da chiarire a chi competa la pulizia del marciapiede e perché, nel frattempo, la vegetazione e i rifiuti abbiano potuto accumularsi senza un adeguato intervento.

La vicenda offre però lo spunto per una riflessione più ampia: si possono realizzare importanti opere di riqualificazione, investire risorse considerevoli nel restauro di edifici storici e progettare nuovi spazi culturali, ma è spesso la cura dei piccoli dettagli a fare la vera differenza.

Una strada pulita, un marciapiede libero dalle erbacce, uno spazio pubblico mantenuto con regolarità sono elementi che raccontano il senso civico di una comunità e l’attenzione che viene riservata al proprio territorio.

Il decoro urbano non è soltanto una questione estetica, ma una forma concreta di rispetto verso i residenti, gli studenti, le attività presenti e i visitatori.

Non si pretende certo che le problematiche legate al completamento del nuovo teatro vengano risolte dall’oggi al domani. Ma eliminare le erbacce e raccogliere i rifiuti richiederebbe un intervento di ordinaria manutenzione, senza la necessità di investimenti.

Perché la qualità di una città e il suo senso civico non si misura soltanto dalle opere che riesce a realizzare, ma soprattutto dalla capacità di prendersi cura, ogni giorno, di ciò che già possiede.

E forse, prima ancora di inaugurare il nuovo Teatro Concordia, sarebbe opportuno ritrovare un po’ di concordia con i residenti di via Ecce Homo, cominciando proprio dalla pulizia di quel marciapiede e proseguendo con interventi concreti di manutenzione delle strade, ripristino delle pavimentazioni dissestate e potenziamento dell’illuminazione pubblica.

Perché la riqualificazione di un centro storico non può esaurirsi nel recupero dei suoi edifici, ma deve necessariamente accompagnarsi a una costante attenzione per la vivibilità degli spazi urbani.

Solo attraverso una cura quotidiana del territorio sarà possibile restituire fiducia ai residenti, creare condizioni favorevoli per le attività commerciali e riportare vitalità in una parte della città che, dopo anni di progressivo abbandono, attende non soltanto grandi opere, ma soprattutto segnali concreti di attenzione.

Perché un centro storico torna davvero a vivere quando, insieme ai suoi monumenti, tornano a essere valorizzate le aree, i residenti e le attività che ogni giorno lo abitano e lo animano.

Firmato

Ancuni Residenti di via Ecce Homo

Le fotografie, scattate sabato 24 ottobre 2026, documentano le condizioni dell’area transennata davanti all’ex Cinema Marino.

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