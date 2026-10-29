Due sono consiglieri comunali, l'altro è il capo di gabinetto.

Condividi "Ragusa, il sindaco Cassì nomina i tre assessori mancanti: sono Mezzasalma, Antoci e Basile" sui social

Ragusa – Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha restaurato la giunta nominando tre nuovi assessori che accompagneranno l’amministrazione nell’ultimo tratto della legislatura. Entrano in giunta i consiglieri comunali Carla Mezzasalma e Marco Antoci, insieme al capo di gabinetto Nunzio Basile, chiamati a colmare i posti rimasti vacanti dopo le recenti uscite dall’esecutivo.

La decisione arriva dopo le dimissioni dell’assessore Giovanni Iacono e in vista delle dimissioni del sindaco che si candida alle Regionali nella lista di Forza Italia.

Di seguito la ripartizione delle deleghe:

• Sindaco: Turismo, Cultura, Unesco

• Elvira Adamo: Politiche per l’inclusione, Servizi Sociali, Pari opportunità

• Marco Antoci: Bilancio, Tributi, Affari generali, Avvocatura

• Nunzio Basile: Verde pubblico, Servizi cimiteriali, Protezione Civile

• Simone Digrandi: Politiche giovanili, Digitalizzazione e innovazione, Sport, Salute e Benessere

• Andrea Distefano: Tutela animali, Frazioni e Contrade

• Gianni Giuffrida: Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia privata, Edilizia scolastica, Infrastrutture, Servizi tecnologici, Ambiente

• Giovanni Gurrieri: Centro storico, Polizia Municipale, Mobilità

• Carla Mezzasalma: Eventi e Spettacoli, Università e Ricerca, Sviluppo di comunità

• Catia Pasta: Pubblica Istruzione, Personale, Sviluppo economico e Politiche agroalimentari

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