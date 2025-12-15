Ragusa, il vescovo La Placa ha nominato Gianna Chessari presidente della consulta delle Aggregazioni Laicali

Ragusa – Il Vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, ha nominato Gianna Chessari presidente della consulta delle Aggregazioni Laicali per il triennio 2025-2028. Succede a Vittorio e Rina Schininà, che hanno ricoperto questo incarico negli ultimi anni.

Gianna Chessari è assistente all’infanzia, cooperatrice salesiana, animatrice, catechista e ministro straordinario dell’Eucaristia. Ha conseguito un master socio educativo diventando counselor professionista, ruolo che ha svolto come volontaria presso il consultorio cristiano Romolo Taddei. Ha seguito il corso di teologia di base e attualmente frequenta il terzo anno del corso per i ministeri.

«Mi piace pensare alle associazioni come a un’unica associazione dove insieme possiamo essere Chiesa. Dialogo, comunione e collaborazione sono le parole chiave che vorrei ci guidassero in questo percorso» ha dichiarato la presidente neoeletta.

Il nuovo direttivo è composto da Gianna Chessari (presidente), Gabriele Tidona, Enrico Giordano, Gianna Rizza, Rosario Schininà, Chiarina Corallo, Gianluca Piccione, Maria D’Angelo, Maria Cavalieri e Maria Causapruno.

