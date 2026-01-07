Ragusa, in Cattedrale l’ultimo saluto a Flavio Dimartino

Ragusa – Oggi Ragusa ha dato l’ultimo saluto a Flavio Dimartino, il giovane di 19 anni scomparso a seguito del grave sinistro stradale avvenuto il 27 dicembre scorso sulla Ragusa-Santa Croce Camerina. La cerimonia funebre, nel pomeriggio, nella Cattedrale di San Giovanni Battista alla presenza di tanti giovani. Un corteo funebre è partito da via della Costituzione per poi raggiungere la Cattedrale. I funerali sono stati celebrati da don Franco Ottone con la partecipazione di altri sacerdoti. Durante l’omelia Don Franco si è soffermato sulle straordinarie qualità del giovane. “Flavio era un ragazzo brillante e con le idee chiare sul proprio futuro. Era un ragazzo geniale- ha detto padre Ottone- chi lo conosceva apprezzava il suo altruismo”. Dopo essersi diplomato al liceo scientifico “Enrico Fermi” di Ragusa, aveva coronato il sogno di essere ammesso alla facoltà di Medicina dell’Università di Pavia. Un percorso di studi che rifletteva la sua dedizione e il desiderio di mettersi al servizio degli altri, spezzato troppo presto all’alba di quel maledetto ultimo sabato di dicembre.

Flavio ha perso la vita sul colpo, mentre l’altro giovane coinvolto, un 21enne, è rimasto gravemente ferito.

© Riproduzione riservata