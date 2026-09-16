Lettere in redazione
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16/09/2026 21:48

Ragusa, in via Australia siamo ostaggio delle moto truccate che scorrazzano di notte

Riceviamo e pubblichiamo.

di Lettera firmata

Meteo: Ragusa 21°C Meteo per Ragusa

Ragusa – Salve Ragusanews,

sono un residente di via Australia mi associo ai residenti di Pianetti e c.so v. Veneto.

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Ormai è impossibile dormire la notte fino le 2, anche le 3, schiamazzi e motorini che sfrecciano a velocità con marmitte truccate. C’è gente anziana e malata che ha problemi già a dormire, vi potete immaginare essere svegliati in piena notte… La pazienza ha dei limiti, spero che qualcuno intervenga al più presto.

Basta semplicemente sequestrare i motorini, grazie.

Tonino P.

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