Ragusa, incidente nella notte fra via Archimede e viale dei Platani, quattro feriti

Ragusa – È di quattro feriti il bilancio dell’incidente stradale di mezzanotte all’intersezione tra via Archimede e viale dei Platani a Ragusa. Per cause da accertare si sono scontrate una Alfa Romeo Giulietta, con a bordo un uomo e una donna, e una Ford C-Max sulla quale viaggiavano due ragazze. L’urto, particolarmente forte, ha richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato. Dalle prime verifiche è emerso che il semaforo dell’incrocio era regolarmente in funzione. Tutti e quattro gli occupanti delle due auto sono rimasti feriti e sono stati affidati alle cure del personale 118, che li ha trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

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