Condividi "Ragusa, incidente tra via Giuseppe Di Vittorio e via Ducezio" sui social

Ragusa – Scontro stasera all’intersezione tra via Di Vittorio e via Ducezio, proprio sotto la casa circondariale di contrada Pendente.

Per fortuna, nonostante il forte boato e i danni ai veicoli, non si registrano feriti.

Il problema riguarda la segnaletica di precedenza installata su via Di Vittorio: chi percorre questa strada è infatti obbligato a dare precedenza ai veicoli provenienti da via Ducezio. Una scelta che molti automobilisti continuano a percepire come controintuitiva, perché via Ducezio appare, per conformazione e flusso, come un’arteria secondaria rispetto alla più ampia via Di Vittorio.

© Riproduzione riservata