Ragusa, infortunio a scuola, scivola in palestra e chiede 61mila euro

Ragusa – Bastava scivolare in palestra per meritare un risarcimento di oltre 61mila euro? La famiglia di uno studente dell’istituto scolastico a Ragusa ne era convinta. Era il marzo di 7 anni fa quando il giovane, durante una normale lezione di educazione fisica, riportava una frattura bi-malleolare al piede sinistro. Da quel momento iniziava una battaglia giudiziaria che durava oltre sette anni, alimentata dalla convinzione che la scuola fosse automaticamente responsabile di ogni incidente tra i banchi.

Ma le versioni dei fatti non combaciavano. La famiglia sosteneva che il figlio si era infortunato “calciando un pallone”, mentre la relazione dell’insegnante, redatta subito dopo l’accaduto, raccontava altro: “Lo studente è scivolato mentre correva per recuperare una palla di pallavolo”. Una differenza che sembrava trascurabile ma che si rivelava decisiva per il destino del processo.

Il Tribunale di Ragusa ha demolito ogni aspettativa con la sentenza n. 1255/2025 depositata lo scorso 9 settembre: respinta completamente la richiesta di risarcimento. I giudici hanno stabilito un principio chiaro che ridimensiona le aspettative delle famiglie: infortunarsi a scuola non garantisce automaticamente un risarcimento. Chi chiede danni deve provare non solo l’evento dannoso, ma anche lo specifico inadempimento del personale scolastico.

Nel caso esaminato, l’insegnante era presente durante l’attività sportiva e aveva rispettato tutti i protocolli di vigilanza previsti. La scuola, secondo il tribunale, non può trasformarsi in una “polizza assicurativa universale” contro ogni possibile incidente che avviene durante le attività didattiche ordinarie.

La sentenza rappresenta un precedente importante per la giurisprudenza sui contenziosi scolastici. I giudici hanno chiarito che non bastano “contestazioni generiche” sulla vigilanza, ma servono prove concrete di negligenza specifica da parte del corpo docente. Per la famiglia, la sconfitta legale si traduce anche in un pesante conto da pagare: oltre 9.000 euro di spese processuali a carico dello studente, ormai maggiorenne, che si era costituito parte civile durante il lungo procedimento.

La decisione ridefinisce, dunque, i limiti della responsabilità scolastica, stabilendo che gli istituti non possono essere considerati responsabili per incidenti che avvengono durante il normale svolgimento delle lezioni, quando il personale ha adempiuto correttamente ai propri doveri di sorveglianza.

