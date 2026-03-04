Gli ispettori dell’Area interdipartimentale “Ispezioni e Vigilanza” del Dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico hanno effettuato l’accesso nella struttura ospedaliera per acquisire documentazione e raccogliere informazioni utili all’attività di controllo.

Tra gli aspetti su cui si concentrano le verifiche ci sarebbero l’organizzazione del pronto soccorso, la gestione dei flussi di pazienti e le procedure che portano al ricovero nei reparti, passaggi fondamentali per garantire la continuità assistenziale e ridurre i tempi di permanenza nell’area dell’emergenza.

L’ispezione rientra nelle attività di vigilanza dell’assessorato regionale alla Salute sulle strutture sanitarie del territorio. Al termine delle verifiche potrebbe essere redatta una relazione con eventuali indicazioni organizzative o interventi correttivi per migliorare il funzionamento dei servizi.