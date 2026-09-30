Ragusa, la casa di riposo Villa Maria ha compiuto 19 anni

Ragusa – Ieri 29 settembre 2026 è stato festeggiato il 19 anniversario dell’apertura di Villa Maria Casa di Riposo in Ragusa. All’appuntamento è intervenuto sua Eccellenza Monsignor La Placa vescovo di Ragusa il quale dopo una breve conversazione con gli ospiti della struttura e i parenti ha impartito a tutti la Santa Benedizione.È seguito il taglio della torta e un brindisi augurale. La titolare della struttura, la signora Maria Pulichino ha ringraziato vivamente monsignor La Placa, i parenti tutti degli ospiti e i valorosi operatori.

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