Ragusa – L’idea è stata di Flavia Lo Monaco, rappresentante della Consulta provinciale studentesca: intitolare i corridoi dell’istituto ai nomi delle donne uccise, affinché il loro ricordo possa accompagnare quotidianamente chi attraversa quegli spazi.

L’iniziativa rè stata ealizzata dagli studenti della classe 5B dell’indirizzo Scienze Umane dell’istituto G.B. Vico-Umberto I-Gagliardi di Ragusa.

«Dietro ai titoli dei giornali e le statistiche ci sono persone reali, sogni spezzati e vite che meritano di non essere cancellate», scrivono le studentesse e gli studenti. «Camminare lungo queste pareti significa ricordarle per nome, renderle parte del nostro presente e trasformare la memoria in responsabilità. Non sono numeri: sono ancora qui, tra noi».

Giulia Cecchettin, Ilaria Sula, Sara Buratin, Vanessa Scialfa, Giulia Tramontano. Sono alcune delle vittime di femminicidio i cui nomi sono stati affissi lungo i corridoi. Il video dell’iniziativa è diventato virale sui social. «Ogni corridoio del nostro istituto porta ora il nome di una donna vittima di femminicidio – spiega sui social l’istituto -. Perché dietro i titoli dei giornali e le statistiche ci sono persone reali, sogni spezzati e vite che meritano di non essere cancellate. Camminare lungo queste pareti significa ricordarle per nome, renderle parte del nostro presente e trasformare la memoria in responsabilità. Non sono numeri: sono ancora qui, tra noi».

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