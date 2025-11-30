Ragusa, la signora Rosina ha 100 anni

Ragusa – Un traguardo venerando.

La signora Rosina ha compiuto 100 anni ed è stata festeggiata da amici, parenti e sacerdote, oltre che dal sindaco di Ragusa Peppe Cassì.

«Dev’esserci qualcosa nell’aria, nel cibo, nel modo di vivere e nei valori – ha detto il sindaco Cassì – che spiega come mai la nostra città accudisca così tanti centenari, alcuni addirittura tra i più longevi d’Italia. Qualcosa che c’era durante la loro giovinezza e che evidentemente dura ancora oggi, e che sta a noi preservare e tramandare».

