Ragusa, le attività dell’associazione Arthai per i diversabili

Ragusa – Quest’anno l’associazione A.r.t.Ha.i di Ragusa, ha voluto realizzare un progetto che avesse come finalità principale il benessere fisico e psichico dei soggetti facenti parte dell’associazione.

Tutto questo è stato possibile grazie al generoso contributo della B.A.P.S (Banca Agricola Popolare di Siciliana), già sensibile a queste iniziative.

Prendersi cura di sé, il titolo del progetto, significa sapersi ascoltare, comprendere i propri bisogni, sapersi amare e riuscire a rispettarsi.

Per potere realizzare tutto questo, il progetto si è così articolato:

1 Laboratorio di attività motoria, atto a migliorare il proprio fisico, a sviluppare la coordinazione dei movimenti attraverso l’uso di strumenti adeguati;

2 Laboratori emozionali finalizzati all’ascolto dell’altro ed alla condivisione dei propri sentimenti;

3 Attività ricreative di gruppo, giochi realizzati allo scopo di creare momenti di divertimento tra tutti i soggetti.

Il progetto ha avuto un riscontro positivo nella vita sei soggetti a cui è stato rivolto, permettendo loro di costruire un percorso di benessere continuativo.

In conclusione, l’A.r.t.Ha.I ringrazia nuovamente la BAPS per il sostegno mostrato, sperando in una nuova futura collaborazione.

