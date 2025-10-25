Ragusa, l’ex Chiesa e convento di Santa Maria del Gesù concesso al Comune dal FEC

Gratis per 19 anni dal Ministero dell'Interno
di Redazione
Ragusa – Il complesso dell’ex Chiesa e convento di Santa Maria del Gesù è stato concesso in uso gratuito al Comune dal Ministero dell’Interno.
Il Convento fa parte infatti dei fondi FEC, Fondo Edifici Culto del Ministero dell’Interno. A siglare la concessione la Prefettura di Ragusa e la Sovrintendenza del capoluogo ibleo.
Una delle poche strutture antecedenti al terremoto del 1693, dopo anni di chiusura vivrà un rilancio: tre piani costituiranno il secondo Museo Archeologico di Ragusa a cura della Sovrintendenza, un piano sarà adibito per accogliere estemporanee d’arte, la Chiesa diventerà uno spazio multimediale polivalente.
Anche i terreni del complesso, che un tempo costituivano la silva dei frati, saranno oggetto di recupero.
L’obiettivo è creare un nuovo polo culturale, un epicentro che spinga i privati a contribuire al rilancio della zona circostante.
Già martedì la Commissione centri storici delibererà uno stanziamento di 500.000€ dai fondi della Legge su Ibla 2024 (il cui piano spesa è stato procrastinato proprio per questo) che andrà a integrare l’intervento della Soprintendenza.
