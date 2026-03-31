Ragusa, l’incubo della ricarica rapida per le auto elettriche. I ladri di rame hanno tranciato i cavi delle colonnine fast

Ragusa – Buongiorno Ragusanews,

vi scrivo allegando foto delle numerose colonnine di ricarica rapida per auto elettriche i cui cavi sono stati tranciati di netto dai sempiterni ladri di rame. Accade a Ragusa.

Praticamente più del 50% delle colonnine EnelX sono state vandalizzate. Io e mia moglie abbiamo due auto elettriche e non abbiamo la possibilità di ricaricare le auto a casa, per cui le colonnine di ricarica rapida, con cavi esterni in dotazione alle stesse colonnine, sono fondamentali. Come è noto, infatti, per la ricarica normale si usa il cavo in dotazione alla stessa auto elettrica.

Purtroppo, anche a Ragusa i ladri di rame hanno preso di mira i cavi in dotazione alle colonnine fast, che come è noto contengono rame, metallo prezioso nel mercato della ricettazione.

Sicuramente a breve i ladri si sposteranno nelle zone di mare che sembrano al momento non toccate.

Invio foto di colonnine fotografate da me con i cavi mancanti. Una di queste è di fronte al carcere in Via Ducezio, poi in via Cupoletti, via Mariano Rumor a Ragusa.

Servirebbe che EnelX dotasse di videocamere di sorveglianza questi dispositivi di ricarica.

Tenete conto che su dieci colonnine fast, solo tre attualmente sono funzionanti a Ragusa.

Un dramma per chi ha un’auto elettrica e non ha la possibilità di caricare l’auto a casa.

© Riproduzione riservata