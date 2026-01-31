Ragusa: l’on. Minardo in Prefettura, focus su sicurezza

Ragusa – Il presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Nino Minardo, ha incontrato oggi in Prefettura a Ragusa il prefetto Tania Giallongo, nominato lo scorso dicembre.

Al centro del colloquio i temi della sicurezza del territorio e le principali esigenze della provincia iblea, con particolare attenzione al coordinamento tra istituzioni, Forze dell’Ordine e amministrazioni locali.

“Ho voluto portare personalmente il mio saluto al prefetto Giallongo e confrontarmi sulle priorità di un territorio che presenta dinamiche complesse e richiede una presenza dello Stato forte e autorevole” – ha dichiarato Minardo – “La sua profonda conoscenza del contesto locale, maturata anche attraverso precedenti esperienze sul territorio, rappresenta un valore aggiunto per affrontare con efficacia le sfide legate alla sicurezza e alla coesione sociale”.

Minardo ha infine confermato la piena disponibilità al dialogo istituzionale e alla collaborazione, nell’interesse della comunità ragusana e del rafforzamento del presidio dello Stato sul territorio.

© Riproduzione riservata