Ragusa – 98 posti letto, ambienti moderni, servizi alberghieri e una convenzione con l’ERSU di Catania per rendere più accessibile il costo degli alloggi universitari. È stato inaugurato questa mattina a Ragusa il nuovo studentato Family Stay, in via Giuseppe Di Vittorio 51, una struttura destinata a rafforzare l’offerta abitativa per gli studenti fuori sede e a sostenere concretamente le famiglie che affrontano le spese del percorso universitario dei propri figli.

L’inaugurazione rappresenta un passaggio importante per il polo universitario ragusano, soprattutto dopo le criticità emerse nei mesi scorsi nelle precedenti sistemazioni destinate agli studenti. Una risposta che arriva attraverso la collaborazione tra pubblico e privato e che punta a garantire condizioni di accoglienza adeguate, servizi e maggiore sostenibilità economica.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente dell’ERSU di Catania Salvo Santamaria, il vicepresidente Salvo Cannizzaro, il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, il presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ilardo, l’assessore all’Università Carla Mezzasalma, il presidente del Consorzio universitario ibleo Domenico Arezzo, il direttore generale dell’Asp di Ragusa Giuseppe Drago e il direttore sanitario dell’Asp Sara Lanza, il professor Santo Burgio, delegato del rettore dell’Università di Catania ed i rappresentanti delle facoltà universitarie e degli studenti.

A fare gli onori di casa la proprietà della struttura, rappresentata dall’amministratore Michele Leocata.

Ufficializzata la convenzione con l’ERSU di Catania, che prevede condizioni economiche agevolate per gli studenti beneficiari, con un vantaggio indicato in circa 170 euro al mese per posto letto. Un sostegno economico che assume particolare rilevanza in una fase caratterizzata dal caro affitti e dalle difficoltà delle famiglie nel sostenere i costi degli studi universitari fuori sede. Il nuovo studentato offre palestra, biblioteca, lavanderia, spazi comuni e ambienti attrezzati, con standard di accoglienza e comfort di tipo alberghiero. L’obiettivo è garantire agli universitari non soltanto un posto dove dormire, ma un ambiente nel quale studiare, vivere e condividere l’esperienza accademica.

“Abbiamo ascoltato gli studenti degli studenti e alle loro segnalazioni, con uno specifico riguardo per le residenze universitarie», ha dichiarato il presidente Salvo Santamaria, Presidente dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Catania (ERSU)

“Non appena ho appreso dagli organi di stampa delle criticità della struttura di Ragusa che ospitava i nostri studenti, mi sono attivato immediatamente, in piena sintonia con il Consiglio di amministrazione e con il direttore”. Il presidente ha quindi ripercorso il lavoro svolto per arrivare all’individuazione della nuova soluzione abitativa. Da quel momento, insieme agli uffici, abbiamo lavorato con determinazione per affrontare la situazione e individuare soluzioni concrete, con l’obiettivo di assicurare agli studenti nuovi alloggi e condizioni adeguate di accoglienza. L’inaugurazione della struttura individuata e attivata in convenzione rappresenta un risultato concreto e testimonia l’attenzione che l’ERSU riserva agli studenti e al diritto allo studio”.

Santamaria ha infine ribadito la volontà di proseguire lungo questa strada, contando sulla collaborazione del Comune di Ragusa e del Consorzio universitario.

L’apertura del Family Stay si inserisce in un programma più ampio dell’ERSU di Catania, che prevede l’attivazione di tre nuove residenze universitarie tra Catania, Ragusa e Siracusa, per un incremento complessivo di oltre 400 posti letto.

L’operazione si avvale delle opportunità previste dal programma ministeriale dedicato all’housing universitario, che favorisce il coinvolgimento degli operatori privati nella realizzazione e nella gestione di residenze per studenti, prevedendo una quota di almeno il 30% dei posti destinata alle finalità del programma.

Il nuovo Family Stay si propone dunque come un tassello nel processo di consolidamento della presenza universitaria in città. Una struttura che unisce accoglienza, servizi e sostegno economico, offrendo una risposta alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie.

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