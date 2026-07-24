Ragusa, Mauro rilancia: “La Kore di Enna pronta a portare Medicina in città”. L’università come motore del centro storico

Ragusa – L’Università Kore di Enna sarebbe pronta ad attivare già a partire dal prossimo anno accademico i primi corsi di laurea in Medicina a Ragusa. È l’annuncio che il consigliere comunale Gaetano Mauro ha fatto oggi nel corso della conferenza stampa che ha sancito il suo ingresso nel Movimento per l’Autonomia di Raffaele Lombardo.

L’università diventa così uno dei pilastri del progetto politico illustrato da Mauro, che individua nell’alta formazione uno degli strumenti più efficaci per invertire il declino del territorio e restituire centralità a Ragusa.

“Grazie al Movimento per l’Autonomia sono stato messo nelle condizioni di dialogare con la Kore di Enna – ha spiegato Mauro –. L’Università Kore sarebbe pronta a portare già a breve a Ragusa i primi corsi di laurea in Medicina. Noi siamo pronti a stendere il tappeto rosso all’ateneo ennese”.

Per il consigliere comunale, però, l’operazione non può limitarsi all’apertura di nuovi corsi universitari. L’obiettivo è trasformare la presenza degli studenti in un’occasione di rigenerazione urbana.

“Le aule studio e gli studentati devono nascere nel centro storico di Ragusa Superiore. L’università non rappresenta soltanto formazione e ricerca: significa giovani, economia, servizi, attività commerciali e vita quotidiana. È probabilmente la vera chiave per rilanciare il nostro centro storico”.

Mauro ha quindi annunciato quella che definisce una delle due grandi battaglie autonomiste per il territorio: il mancato rinnovo del vincolo di esclusiva che lega il Consorzio Universitario di Ragusa all’Università di Catania, accordo destinato a scadere il 31 ottobre 2027.

“Quel vincolo fino ad oggi non ha prodotto il valore aggiunto che il territorio si aspettava. Ragusa deve poter dialogare liberamente con altri atenei e costruire un’offerta universitaria più ampia e competitiva”.

L’annuncio sulla Kore arriva nel giorno dell’adesione di Mauro al Movimento per l’Autonomia, scelta che il consigliere ha motivato con la volontà di portare avanti battaglie che puntano a rendere Ragusa più autonoma nelle proprie scelte strategiche.

Nel suo intervento Mauro ha richiamato anche la necessità di restituire al territorio il controllo dei propri asset, dall’università all’aeroporto fino agli altri principali strumenti di sviluppo, sostenendo che la provincia di Ragusa debba tornare protagonista delle proprie politiche di crescita.

L’ipotesi dell’arrivo della Kore e dei corsi di Medicina rappresenta, se troverà conferma nei prossimi mesi, una delle novità più rilevanti per il sistema universitario ibleo degli ultimi anni e potrebbe segnare un cambio di paradigma nell’offerta formativa del territorio.

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