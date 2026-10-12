Ragusa, medico nega il rinnovo della patente a un 86enne: i familiari aggrediscono verbalmente la dottoressa

Ragusa – Si presenta a una visita medica per ottenere il rinnovo della patente di guida, ma il medico dell’Asp di Ragusa lo giudica non idoneo a causa di una patologia che potrebbe compromettere la sicurezza al volante. Protagonista della vicenda un anziano ragusano di 86 anni, accompagnato dai familiari, che non avrebbero affatto gradito la decisione della dottoressa.

L’episodio si è verificato a Ragusa, durante una visita ambulatoriale. Dopo aver valutato le condizioni cliniche del paziente, la professionista ha ritenuto che non sussistessero i requisiti sanitari necessari per esprimere un giudizio favorevole al rinnovo della patente.

Una valutazione che ha scatenato la reazione dei parenti dell’86enne. Di fronte al diniego, i familiari hanno iniziato a inveire contro la dottoressa, contestando verbalmente la decisione e dando vita a momenti di forte tensione all’interno dell’ambulatorio. L’intervento di altre persone presenti ha evitato che la situazione degenerasse.

La professionista, tuttavia, non si è lasciata intimidire. Nonostante le proteste e l’aggressione verbale, ha mantenuto ferma la propria valutazione, anteponendo la sicurezza stradale alle pressioni dei familiari.

La vicenda riporta al centro dell’attenzione il delicato compito dei medici chiamati a valutare l’idoneità alla guida, soprattutto quando sono presenti patologie che possono incidere sui riflessi, sulla capacità di attenzione o sulle condizioni psicofisiche necessarie per condurre un veicolo in sicurezza.

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