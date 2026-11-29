Condividi "Ragusa-Modica, ispezioni sul ponte Costanzo: traffico alternato lunedì e martedì" sui social

Ragusa – Due giorni di possibili rallentamenti per chi percorre la strada statale 115 nel tratto che collega Ragusa a Modica. Anas ha programmato le ispezioni periodiche sul viadotto Irminio, noto anche come ponte Costanzo, con modifiche temporanee alla circolazione previste per lunedì 30 novembre e martedì 1 dicembre.

Per consentire ai tecnici di svolgere le verifiche sulla struttura in condizioni di sicurezza, sarà istituito il senso unico alternato lungo il tratto compreso tra il chilometro 332,220 e il chilometro 333,260. Il provvedimento sarà in vigore in entrambe le giornate dalle 7 alle 19.

Il transito dei veicoli sarà regolato attraverso un semaforo oppure con l’impiego di movieri, in modo da consentire il passaggio alternato nelle due direzioni durante lo svolgimento delle attività di controllo.

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