29/10/2025 09:00

Modica-Ragusa, traffico in tilt sulla SS115: code chilometriche per lavori stradali

Nessuna preventiva comunicazione

di Redazione

Modica – Mattinata di caos lungo la Strada Statale 115, nel tratto che collega Ragusa a Modica, dove si sono registrate code chilometriche e traffico paralizzato a causa di interventi di manutenzione sulla rete viaria.

I lavori, avviati senza alcun preavviso agli automobilisti, hanno di fatto mandato in tilt la circolazione, causando forti rallentamenti e disagi per centinaia di pendolari.

Molti conducenti hanno espresso forte malcontento per la totale assenza di comunicazioni preventive: nessuna segnalazione ufficiale o avviso da parte degli enti gestori della strada, che avrebbero potuto consentire la pianificazione di percorsi alternativi.

