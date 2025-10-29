Modica-Ragusa, traffico in tilt sulla SS115: code chilometriche per lavori stradali

Nessuna preventiva comunicazione
di Redazione
Modica – Mattinata di caos lungo la Strada Statale 115, nel tratto che collega Ragusa a Modica, dove si sono registrate code chilometriche e traffico paralizzato a causa di interventi di manutenzione sulla rete viaria.
I lavori, avviati senza alcun preavviso agli automobilisti, hanno di fatto mandato in tilt la circolazione, causando forti rallentamenti e disagi per centinaia di pendolari.
Molti conducenti hanno espresso forte malcontento per la totale assenza di comunicazioni preventive: nessuna segnalazione ufficiale o avviso da parte degli enti gestori della strada, che avrebbero potuto consentire la pianificazione di percorsi alternativi.
