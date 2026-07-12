Ragusa, morto fra’ Giuseppe Pecorella: aveva 56 anni

Presbitero dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini e parroco della chiesa della Sacra Famiglia di Ragusa.
di Redazione
Ragusa – Si è spento il frate Giuseppe Pecorella, parroco a Ragusa presso la Sacra Famiglia. A darne notizia sono i Frati Minori Cappuccini di Sicilia tramite i propri canali social.
Le esequie saranno celebrate martedì 14 luglio 2026 alle ore 11:00, presso la Parrocchia Sacra Famiglia Ragusa, presiedute da Mons. Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa e successivamente alle ore 17:00, presso laChiesa Madre Pachino (SR) presiedute da Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto.
La salma sarà tumulata nel cimitero di Pachino.
© Riproduzione riservata