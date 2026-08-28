Ragusa: MPA e Rivoluzione Civica siglano un’intesa politica

Ragusa -Un accordo politico e programmatico formale, sottoscritto con impegni precisi e responsabilità reciproche, rappresenta oggi l’unico modo credibile di fare politica al servizio del territorio. È su queste basi che Gaetano Mauro per l’MPA e Filippo Frasca per Rivoluzione Civica hanno siglato una sinergia destinata a incidere sul futuro amministrativo di Ragusa.

L’MPA condivide appieno e fa propri i temi della sicurezza, da sempre pilastro fondante di Rivoluzione Civica. In questo specifico momento storico, Ragusa e in particolare il suo centro storico necessitano di interventi concreti e prioritari per restituire vivibilità, decoro e tranquillità ai cittadini, partendo da progetti mirati come la “Sicurezza integrata” e la redazione dei “Patti per la Sicurezza”.

Accanto al tema della sicurezza, le due forze politiche convergono su altri due asset strategici per il rilancio dell’intero territorio:

Sovranità e governance territoriale: la necessità prioritaria di riportare la gestione degli asset strategici della provincia di Ragusa (dall’aeroporto all’università) in mano ai ragusani, per garantire scelte di sviluppo aderenti alle reali esigenze locali.

Proiezione internazionale e sviluppo economico: la creazione di nuovi sbocchi commerciali, turistici e istituzionali attraverso l’intensificazione e la strutturazione dei rapporti con la vicina isola di Malta.

Filippo Frasca e Gaetano Mauro confermano che i due movimenti si presenteranno uniti alle prossime elezioni amministrative di Ragusa con una proposta programmaticamente solida. L’intesa si fonda sull’apertura al dialogo: la coalizione è pronta ad allearsi con chiunque condivida questi principi fondanti. L’auspicio prioritario rimane comunque quello di potersi muovere all’interno di un perimetro politico di centrodestra che ritrovi una reale ed effettiva unità a Ragusa e in tutta la provincia.

I dettagli dell’accordo programmatico e le fasi successive del percorso politico verranno illustrati da Gaetano Mauro e Filippo Frasca nel corso di una convention pubblica prima dell’avvio della prossima manovra economica all’ARS.

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