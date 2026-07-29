Ragusa, non ce l’ha fatta Stefano Gozzi, aveva 5 anni

Ragusa – Non ce l’ha fatta Stefano Gozzi, di soli cinque anni, morto dopo una lunga battaglia contro un tumore cerebrale.

Malato già quando aveva due anni, lo zio raccontava allora: “Stefano è stato curato prima a Messina e poi a Catania, quindi mio fratello e mia cognata hanno dovuto trasferirsi dalla loro città, Ragusa, per assisterlo giorno e notte. Così facendo hanno dovuto smettere di lavorare, affrontando anche una pesante perdita economica oltre alle preoccupazioni per la salute del figlio”.

La malattia, un raro ependimoma, era stata diagnosticata nel luglio di quell’anno. Dopo l’operazione, le speranze di sopravvivenza erano minime, ma Stefano aveva iniziato lentamente a riprendersi.

“A causa dell’enorme perdita di peso e tono muscolare – spiegava lo zio – non era in grado di camminare e aveva bisogno di terapia fisica quotidiana per recuperare le sue capacità motorie. Inoltre, avrebbe dovuto affrontare radio e chemioterapia per rimuovere la massa residua”.

Nonostante la forza e la tenacia del bambino, la malattia ha avuto il sopravvento. Il funerale si terrà giovedì 30 luglio 2026 alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Maria Ss. Nunziata.

Ragusa si stringe attorno ai genitori Alessandro e Sonia, alla sorellina Anna e ai familiari.

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