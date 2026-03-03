Ragusa, panico in via Colajanni, uomo brandisce coltello per strada, fermato col taser

Ragusa – Momenti di tensione, questa mattina, a Ragusa, in via Colajanni, dove un uomo di nazionalità straniera è stato visto aggirarsi in strada impugnando un coltello da cucina. La scena, intorno alle 9,30 di stamane, ha immediatamente allarmato i passanti, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato. Considerata la pericolosità della situazione e al fine di evitare possibili conseguenze per l’incolumità pubblica, gli operatori hanno fatto ricorso al taser per neutralizzare l’uomo, che è stato immobilizzato e condotto in questura per gli accertamenti del caso.

