Ragusa, parto in casa: Gabriele nasce prima che arrivi l’ambulanza del 118

Ragusa – Stanno tutti bene.

Una donna ha partorito nella propria abitazione a Ragusa stamani giovedì 20 agosto. Le contrazioni preparto troppo ravvicinate non le hanno lasciato il tempo di raggiungere l’ospedale. La chiamata al 118 è arrivata poco prima delle 8: quando i soccorritori sono entrati in casa, il piccolo Gabriele era già venuto al mondo.

La donna, ragusana e al secondo figlio, ha spiegato di non aver fatto in tempo a raggiungere l’ospedale per la rapidità con cui si è evoluto il travaglio. I sanitari hanno visitato e assistito Gabriele sul posto, controllando le sue condizioni generali prima di occuparsi della madre.

Dopo le prime cure domiciliari, mamma e Gabriele sono stati trasportati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per gli accertamenti di routine. Entrambi stanno bene.

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