Ragusa, passaggio a livello di via Paestum: sbarre alzate mentre passano il treno e un’auto

Ragusa – Ancora allarme al passaggio a livello di via Paestum, a Ragusa. A sollevare il caso è una cittadina che ha raccontato sui social quanto accaduto mentre percorreva la zona in bicicletta.

Secondo la testimonianza, la donna si trovava nei pressi dell’attraversamento ferroviario quando ha sentito il fischio di un treno in arrivo. Una circostanza che non avrebbe destato particolare preoccupazione se non fosse stato per un dettaglio inquietante: le sbarre del passaggio a livello risultavano ancora completamente alzate.

“Percorrevo in bici la via Paestum e sento il fischio di un treno, eppure le barre del passaggio a livello erano aperte”, scrive la cittadina. Pochi istanti dopo, il convoglio regionale 12931 avrebbe iniziato a fischiare insistentemente e a frenare fino quasi a fermarsi in mezzo al traffico veicolare presente nella zona.

La scena mostra il treno fermo a ridosso dell’attraversamento mentre le auto continuano a transitare sulla carreggiata. Secondo il racconto, soltanto successivamente sarebbero arrivati alcuni operai per attivare manualmente il sistema di chiusura del passaggio a livello.

“Ma ci rendiamo conto di quali tragedie possono accadere?”, si chiede la donna, definendo quanto visto “medioevo puro”.

© Riproduzione riservata