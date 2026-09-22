Cronaca
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22/09/2026 18:06

Ragusa, passaggio a livello piomba sul tetto di un’auto in via Paestum

La sbarra si adagia sul tetto dell'auto che stava transitando con il rosso.

di Redazione

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Ragusa -Ancora un incidente al passaggio a livello di via Paestum a Ragusa. Questa volta la sbarra si è adagiata sulla parte superiore di un’autovettura rimasta coinvolta nell’ennesimo episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza dell’attraversamento ferroviario.

Alcuni cittadini presenti sul posto sono intervenuti per aiutare l’automobilista, sollevando manualmente la sbarra e consentendo così al veicolo di liberarsi.

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