Ragusa, Polizia sequestra mazze e bastoni prima dell’incontro di calcio Ragusa-Nuova Igea Virtus

Ragusa – I poliziotti della Questura di Ragusa, nel corso dei servizi di Ordine Pubblico predisposti in occasione dell’incontro di calcio Ragusa – Nuova Igea Virtus, hanno rinvenuto oggetti atti ad offendere.

I servizi di controllo erano stati intensificati in ragione della storica e accesa rivalità tra le due tifoserie. Le operazioni di filtraggio hanno permesso di rinvenire a bordo di alcuni mezzi usati dagli ospiti 16 mazze, e bastoni in legno, metallo e PVC.

La D.I.G.O.S. ha immediatamente avviato l’attività investigativa per risalire ai tifosi che avevano a disposizione il materiale rinvenuto.

© Riproduzione riservata