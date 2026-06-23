Ragusa, pomeriggio di fuoco in contrada Pizzillo, arriva l’elicottero dei pompieri. VIDEO

Ragusa – Un vasto incendio ha interessato nel pomeriggio di oggi contrada Pizzillo, in territorio di Ragusa, dove le squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate in un intervento particolarmente complesso. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, hanno raggiunto contrada Monsovile.

Sul posto è intervenuto anche un elicottero della flotta regionale dei vigili del fuoco per avere ragione delle fiamme in un’area impervia.

Il traffico veicolare è stato dirottato verso Marina di Ragusa.

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