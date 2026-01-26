Ragusa, proponiamo una cuccia per il cane Sebastian vicino alla rotatoria

Ragusa – Buonasera Ragusanews,

Abbiamo letto l’articolo del cagnolino Sebastian che gira per Ragusa.

È da tempo che ci prendiamo di lui, dandogli da mangiare e abbiamo provato più volte ad avvicinarci ma purtroppo è un pò diffidente.

Vorremmo poterlo aiutare.

Viviamo in campagna vicino Chiaramonte e avremmo la possibilità di tenerlo in un recinto spazioso ma ci rendiamo conto che è un cane che ama la sua libertà, come avete scritto voi stessi nell’articolo.

Quindi, forse, la corsa più giusta sarebbe realizzare una casetta vicino la rotatoria dove solitamente a lui piace stare.

Potremmo creare un piccolo fondo in modo da far contribuire quanti hanno preso a cuore Sebastian.

Grazie,

Cordiali Saluti

Martina

