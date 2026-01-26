Lettere in redazione
26/01/2026 09:32

Ragusa, proponiamo una cuccia per il cane Sebastian vicino alla rotatoria

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

di Lettera firmata

Ragusa – Buonasera Ragusanews,

Abbiamo letto l’articolo del cagnolino Sebastian che gira per Ragusa.
È da tempo che ci prendiamo di lui, dandogli da mangiare e abbiamo provato più volte ad avvicinarci ma purtroppo è un pò diffidente.
Vorremmo poterlo aiutare.
Viviamo in campagna vicino Chiaramonte e avremmo la possibilità di tenerlo in un recinto spazioso ma ci rendiamo conto che è un cane che ama la sua libertà, come avete scritto voi stessi nell’articolo.
Quindi, forse, la corsa più giusta sarebbe realizzare una casetta vicino la rotatoria dove solitamente a lui piace stare.
Potremmo creare un piccolo fondo in modo da far contribuire quanti hanno preso a cuore Sebastian.
Grazie,
Cordiali Saluti
Martina

