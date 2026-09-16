Ragusa, quartiere Pianetti “sotto assedio”? Non solo…Venite in corso Vittorio Veneto!

Riceviamo e pubblichiamo.
di Lettera firmata
Ragusa – Buongiorno Ragusanews,
leggo la lettera di una vostra lettrice che lamenta la presenza di bande di giovani che disturbano la quiete pubblica al quartiere Pianetti.
Scusate, ma il problema non è solo per Pianetti, se venite in corso Vittorio Veneto a lato della farmacia vi accorgerete dello schifo che succede, ragazzi che gridano, giocano a pallone, ballano con musica ad alto volume, e parlo anche alle 2/3 di notte.
Penso che una situazione del genere, e mi rivolgo a chi di dovere, sia diventata insostenibile. È giunta l’ora di prendere dei seri provvedimenti.
Giovanni F.
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