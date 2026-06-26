Ragusa: rapina un bar di via Archimede, arrestato dai Carabinieri

Ragusa – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa, con l’ausilio degli agenti della Polizia Locale, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 31enne di origini colombiane gravemente indiziato del reato di rapina.

Doppio intervento dei Carabinieri di Ragusa nell’arco di poche ore, culminato nell’arresto della persona che, la sera prima, si era resa responsabile di un furto in un noto negozio di piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa, dove i Carabinieri della locale Stazione sono riusciti a rintracciarla. La persona fermata ha deciso di pagare l’intero importo della merce rubata, estinguendo il reato. Il giorno successivo stessa persona, ma in questa occasione la situazione è degenerata in una rapina presso un bar di via Archimede, nei pressi di piazza Vann’Antò. Nello specifico, il 31enne, in compagnia di un amico in pieno giorno ha richiesto dei superalcolici sotto evidente effetto di sostanze stupefacenti. Considerato il diniego alla somministrazione, ha impugnato un coltello con il quale ha minacciato i dipendenti e richiesto di consegnare dei soldi, riuscendo a portar via una bottiglia dal bancone. Dopo aver messo il locale a soqquadro e aver guadagnato l’uscita è stato prima fermato nel dehors da una pattuglia motomontata della Polizia Locale di Ragusa che, avvedutasi del trambusto, è intervenuta fermandolo e tentandone l’identificazione. Subito dopo, l’arrivo di una gazzella del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri ha permesso di raccogliere le testimonianze dell’accaduto e grazie alla visione dei filmati della videosorveglianza interna al locale ha tratto in arresto il colombiano per il reato di rapina a mano armata. Esperite le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea. L’arresto è stato successivamente convalidato dal GIP in sede che ha disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari. Il grado di responsabilità dell’odierno indagato dovrà essere vagliato in sede giurisdizionale, come legislativamente previsto.

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