Ragusa, riaperto il centro commerciale Le Masserie dopo la fuga di gas

Ragusa – È in fase di ripristino a cura del personale di Italgas la condotta del metano bucata durante alcuni lavori di scavo nei pressi del centro Commerciale Le Masserie sulla via Achille Grandi a Ragusa.

Gli scavi erano finalizzati al ripristino di una linea elettrica di media tensione.

Il personale dei vigili del fuoco fino alla intercettazione della condotta e alla chiusura delle valvole per bloccare il flusso del metano ha operato con acqua nebulizzata per diradare la concentrazione del gas disperso. Da poco sono stati riaperti sia la viabilità che il centro commerciale Le Masserie, mentre rimane chiusa per le operazioni di cantiere la corsia di destra della via Achille Grandi nella direzione Marina di Ragusa-Ragusa.

Il personale dei vigili del fuoco permane in sito in via precauzionale fino alla conclusione delle operazioni di ripristino.