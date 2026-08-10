Ragusa, rifiuta di usare la colla chirurgica sulla mano della piccola paziente: dottoressa a Ragusa picchiata da una 23enne

Ragusa -Gli Agenti delle Volanti della Questura di Ragusa sono intervenuti presso la sede della Guardia Medica, a seguito della segnalazione di un’aggressione ai danni del medico di turno.

Dagli accertamenti effettuati e dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa è emerso che, poco prima, una giovane di 23 anni si era recata presso la struttura sanitaria, accompagnata dalla figlia e dal compagno, per sottoporre la bambina alle cure necessarie a seguito di una ferita alla mano.

Nel corso della visita, la donna chiedeva al medico di applicare della colla chirurgica sulla ferita della figlia. La sanitaria, dopo aver valutato le condizioni cliniche della minore, comunicava di non ritenere necessario e opportuno procedere con tale trattamento.

A seguito del rifiuto della dottoressa, nasceva un alterco verbale tra le due donne che, in breve tempo, degenerava in un’aggressione fisica, provocando al medico lesioni personali giudicate guaribili in 10 giorni, come da certificazione sanitaria acquisita agli atti.

Al termine degli accertamenti, la 23enne, già nota alle Forze di Polizia per precedenti episodi di minacce, è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di lesioni personali.

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