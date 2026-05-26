Ragusa, ringraziamenti pronto soccorso Giovanni Paolo II, con un “però”

Ragusa – Salve redazione di “Ragusanews”, sono Giorgio e con la presente volevo ringraziare tutto lo Staff del pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II con un “però”.

Poche settimane fa, mio papà di 74 anni, per via di una forte disturbo è stata necessaria l’assistenza presso il pronto soccorso dell’ospedale.

Tutto lo staff, i medici, gli infermieri, gli ausiliari sono stati affabili, professionali e sopratutto umani. Hanno avuto anche la capacità e la pazienza di leggere e “coccolare” le emozioni di noi familiari spesso ansiose per via dell’ignoto fino all’individuazione del problema E’ vero i tempi di attesa sembrano interminabili, avvolte lo sono ,ma ritengo che non sono responsabilità da attribuire alla professionalità del personale , ma per lo più alla carenza numerica dei professionisti, difficoltà un pò nazionale.

Ma ritengo che ci sia un “però” dovuto a un problema strutturale del dipartimento di emergenza e accettazione ,ovvero i locali, e nello specifico tre le porte scorrevoli e la sala d’attesa; Il continuo aprirle e chiuderle per via delle emergenze ,genera una corrente d’aria non indifferente per chi sui lettini e sulle sedie aspetta di essere visitato.Si rischia di prendere infezioni aeree non indifferenti.,oltre alle difficoltà che portano l’utente a recarsi al pronto soccorso.

Saluti

Giorgio

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