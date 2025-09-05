Ragusa, scontro tra due auto, una cappotta

Ragusa – Incidente stradale oggi sulla Strada Provinciale 13, all’incrocio con la SP 14 in Contrada Cento Pozzi, nel tratto tra Ragusa e Scoglitti. Una Dacia e una Volkswagen Up si sono scontrate, una delle auto si è ribaltata.

Due ambulanze del 118 sono giunte sul posto per prestare le prime cure ai feriti. Anche i Vigili del Fuoco di Ragusa sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area.

I Carabinieri di Ragusa, con la loro sezione infortunistica stradale, sono presenti sul luogo dell’incidente per avviare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

