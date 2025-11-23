Ragusa, si è dimesso l’assessore Mario D’Asta

Ragusa – L’assessore all’Ambiente Mario D’Asta si è dimesso dalla giunta Cassì, rasssegnado le proprie dimissioni nelle mani del sindaco e del segretario generale nella giornata di sabato 22 novembre.

D’Asta, che era in giunta in rappresentanza della lista Partecipiamo Ragusa Futura, ha scelto di lasciare la compagine amministrativa dopo che in precedenza aveva lasciato il ruolo di consigliere comunale. Questa mattina una riunione d’urgenza di Giunta in cui il sindaco ha comunicato la decisione agli altri componenti dell’esecutivo.

