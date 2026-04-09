Ragusa si prepara a fronteggiare la polvere sahariana

Cieli gialli tra il 12 e il 13 aprile.

Ragusa – Cieli gialli tra il 12 e il 13 aprile.

La provincia di Ragusa si prepara a fare i conti con una nuova e intensa ondata di polveri sahariane, attesa tra domenica 12 e lunedì 13 aprile. Secondo i modelli meteorologici, una depressione in risalita dal Nord Africa convoglierà verso la Sicilia una massa d’aria carica di sabbia, destinata a rendere i cieli della provincia opachi e giallastri.

Il fenomeno, ormai sempre più frequente anche nel Sud Italia, è legato ai cambiamenti nei pattern della circolazione atmosferica. I dati del servizio europeo Copernicus indicano che ogni anno circa 182 milioni di tonnellate di polvere vengono sollevate dal Sahara, una parte delle quali raggiunge regolarmente il Mediterraneo e l’Europa meridionale.

Effetti visibili anche nel Ragusano Già da domenica la nube di polvere dovrebbe raggiungere la Sicilia, con particolare intensità nelle aree meridionali dell’isola. Su Ragusa, Modica, Scicli, Vittoria e Comiso si prevedono: cieli lattiginosi e riduzione della visibilità, soprattutto nelle ore centrali della giornata, depositi di sabbia su auto, balconi e superfici esterne, possibili disagi per chi soffre di allergie o problemi respiratori, calo dell’efficienza dei pannelli fotovoltaici, che in presenza di sedimenti possono perdere fino al 15–20% di rendimento La presenza di polveri in sospensione potrebbe inoltre influenzare le rotte aeree, con eventuali variazioni operative negli aeroporti siciliani, incluso il “Pio La Torre” di Comiso.

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