Ragusa: stupefacenti in centro storico. Arrestato ghanese 27enne

Ragusa – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ragusa hanno tratto in arresto un 27enne di origine ghanese gravemente indiziato del reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di uno dei numerosi servizi effettuati dai militari della Compagnia di Ragusa, volti al mirato contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel capoluogo, sono state approfondite le circostanze di un incontro sospetto tra due uomini in via Roma. L’attenzione dei Carabinieri è stata destata da uno scambio di banconote che li ha indotti a seguire a distanza i movimenti del giovane.

Il pedinamento si è concluso in via San Francesco, dove il 27enne è stato bloccato al momento dell’accesso nella propria abitazione. Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, il riscontro è stato immediatamente positivo. Su un tavolino posto a vista dopo aver aperto la porta d’ingresso di casa, sono stati rinvenuti e sequestrati 100 gr. di hashish, 10 gr. di crack, 4 gr. di cocaina, 7 gr. di anfetamine in polvere e 14 pasticche di ecstasy, nonché banconote di piccolo taglio per un totale di 385 euro.

Considerate le circostanze, il giovane è stato tratto in arresto in flagranza di reato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Esperite le formalità di rito, l’arrestato è stato dapprima associato al carcere di Contrada Pendente, e, successivamente alla convalida dell’arresto, sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con obbligo di dimora nel comune di Ragusa.

© Riproduzione riservata