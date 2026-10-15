Ragusa, suor Loreta ha 100 anni

Ragusa – Cento candeline per Suor Loreta.

La religiosa, appartenente alla congregazione delle Suore del Sacro Cuore di Ragusa, ha festeggiato lo straordinario traguardo dei 100 anni il 14 ottobre 2026.

La ricorrenza secolare è stata celebrata a Ragusa con una santa messa di ringraziamento presieduta dal vescovo della Diocesi di Ragusa, monsignor Pino La Placa, alla quale hanno preso parte le consorelle dell’istituto (fondato dalla beata Maria Schininà) e i familiari della religiosa.

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