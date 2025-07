Ragusa, testate al medico in pronto soccorso

Ragusa – È successo nei giorni scorsi durante un Tso, un trattamento sanitario obbligatorio, all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Un paziente insofferente alle cure mediche impostegli ha sferrato una testata al medico del pronto soccorso, procurandogli una frattura del setto nasale e trenta giorni di prognosi. È intervenuta la guardia giurata in servizio (il presidio ha le guardie giurate armate h24), che è stata scaraventata a terra dal paziente e infine anche i carabinieri per riportare il malato psichico in questione a più miti consigli.

Il paradosso: il medico è andato in malattia e i pochi dottori in turno al pronto soccorso sono rimasti con una unità in meno e il cerino in mano. Facendo scongiuri per il prossimo Tso.

